مرتضى منصور تعليقًا على مبادرة الصلح مع الخطيب: حسن راتب بينفخ في قربة مخرومة

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على مبادرة الدكتور حسن راتب رئيس قناة المحور؛ حول إجراء جلسة صلح بينه وبين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، أنه ليس لديه أي خصومة مع النادي الأهلي أو جماهيره.

وأضاف "منصور" في مداخلة هاتفية مع برنامج "الزمالك اليوم" المذاع عبر قناة "المحور": الدكتور حسن راتب بينفخ في قربة مخرومة، والخطيب كان بيستناني لحد ما أقابله"، مضبفًا أن مبادرة قديمة طرحت وانتهت ببلاغات ضدي في النيابة.

وأوضح رئيس نادي الزمالك، أن النادي تقدم بدعوة لاتحاد الكرة للجلوس من أجل حل المشاكل التي تعوق العمل الكوري في مصر، ومنها الخلافات بين الأندية، معلقًا: "أنا أصغر مؤلف قانوني، والخطيب لما يريد الجلوس يقعد مع علاء مقلد عضو مجلس إدارة الزمالك".