النشرة الرياضية| تطورات مدرب الزمالك الجديد.. والفيفا يهنئ الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز الأخبار في النشرة الرياضية عن يوم الإثنين الموافق 5 أغسطس 2019، والتي جاء أبرزها تطورات ملف مدرب الزمالك الجديد وتهنئة الفيفا للنادي الأهلي.
بين دياز ومدرب مدغشقر والبرازيلي.. تطورات ملف مدرب الزمالك الجديد
خطوة جديدة من "كاف" بشأن أزمة الترجي والوداد
"كشاف ومحفز".. الخليج 365 يكشف "عقبات" تدريب دياز للزمالك
"أين منتخب المرأة؟".. قرار "فيفا" يمنح اتحاد الكرة فرصة لتلبية توجيهات السيسي
رسميا.. "أغلى مدافع في التاريخ".. ماجواير إلى مانشستر يونايتد
الخليج 365 يوضح.. المواد الثلاث التي أرسلها كاف للترجي والوداد
مصدر لمصراوي: مدرب ألماني ضمن المرشحين لتدريب الزمالك
عمار يكشف لمصراوي: 3 أندية تريد استعارتي من الأهلي.. وهذه رغبتي
تحديد أعداد جماهير الأهلي في مباراة اطلع برة
تهنئة خاصة من رئيس الفيفا للأهلي
وكيل مؤمن زكريا يكشف لمصراوي حقيقة عرض بيراميدز
مدرب ريال مدريد الأسبق معروض على الزمالك
مدرب أستون فيلا يكشف كواليس ضم تريزيجيه
الأهلي يعلن أسعار تذاكر مباراة اطلع برة.. ويطرحها "إلكترونيا"
بالمواعيد.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك في بداية مضغوظة للموسم الجديد؟
آل الشيخ يكشف حقيقة تفاوض ألميريا مع لاعبين من مصر
رئيس المحور عن برنامج الزمالك: أرفض أن تكون قناتي منبرًا للألفاظ البذيئة
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