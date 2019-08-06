رياضة | باريس سان جيرمان يضغط على نجمه للرحيل إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يضغط على نجمه للرحيل إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي اتجهت إلى معاقبة البرازيلي نيمار دا سيلفا لإجباره على الإنضمام إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن نيمار يرغب في العودة إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية عقب موسمين فقط من رحيله إلى باريس سان جيرمان في الصيف قبل الماضي.



وأكدت الصحفية الإسبانية أن إدارة PSG ترفض فكرة عودة نيمار إلى برشلونة في الصيف الحالي مهما كانت العروض التي سيقدمها البلوجرانا.



وذكرت الصحيفة الإسبانية أن إدارة PSG تعتبر أن عودة نيمار إلى برشلونة بعد موسمين فقط من رحيله تعد ضربة قوية لمشروعه الذي يهدف للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البرسا، وترفض إدارة النادي الباريسي الاستغناء عن نيمار في الصيف الحالي ولكنها ستعاقبه لإجباره على الإنضمام إلى ريال مدريد في حالة إصراره على الرحيل.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة باريس سان جيرمان ستخير جريزمان بين البقاء في صفوف PSG أو الرحيل إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد ارتبط بالتعاقد مع نيمار منذ الصيف الماضي لا سيما بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي، وأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق أبدى إعجابه بع ولكنه رفض الحديث عنه باعتباره لاعبا لفريق آخر في الوقت الحالي.