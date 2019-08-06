رياضة | وكيل أعمال كوتينيو يكشف حقيقة عودته إلى البريميرليج



وقال جورابشاين في تصريحات لإذاعة توك سبورت البريطانية: "

مانشستر يونايتد فريق عظيم ولديه لاعبون هناك وأكن لهذا النادي كل الاحترام".



وأضاف : "ولكن بالنسبة لكوتينيو، سيكون غاية في الصعوبة بل شبه مستحيل أن يلعب هناك".



واختتم جورابشاين تصريحاته قائلاً : "سيكون من الصعب أيضاً له اللعب في صفوف أي فريق إنجليزي من منافسي ليفربول، لدى كوتينيو ارتباط وثيق مع ليفربول خاصة أن وقته هناك كان رائعاً وكلما نتحدث في هذا الصدد ندرك صعوبة حدوث ذلك".

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وكانت بعض التقارير الصحفية البريطانية أكدت رفض كوتينيو رحيله عن برشلونة لآرسنال ومانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي الحالي.



كنا أشارت بعض التقارير إلى أن انضمام الفرنسي أنطوان جريزمان إلى البلوجرانا وضع شكوكا حول استمرار كوتينيو مع الفريق في الموسم المقبل بسبب تراجع مستواه الموسم الماضي.



يذكر أن كوتينيو لم يقدم مستوى جيد مع برشلونة، حيث سجل 21 هدفاً في 75 مباراة منذ انضمامه في يناير 2018 من ليفربول في صفقة بلغت 142 مليون جنيه إسترليني.