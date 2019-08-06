رياضة | صدمة في برشلونة قبل بداية الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة في برشلونة قبل بداية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن نادى برشلونة الإسبانى عبر موقعه الرسمي عن إصابة نجم الفريق وقائد البلوجرانا ليونيل ميسي وغيابه عن جولة الفريق التحضيرية والمقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويعانى ميسي من إصابة فى القدم اليمنى ولكن من المتوقع أن يعود إلى صفوف الفريق قبل بداية الدورى الإسبانى.
ويذكر أن برشلونة ستواجه فريق نابولى الإيطالى مباراتان وديتان بإمريكا إستعداداً للموسم الجديد.
وكانت برشلونة قد فازت أمس على أرسنال ودياً ونال ميسي الذى لم يشارك فى اللقاء تشجيع جماهيري كبير.