رياضة | صدمة في برشلونة قبل بداية الموسم

ويعانى ميسي من إصابة فى القدم اليمنى ولكن من المتوقع أن يعود إلى صفوف الفريق قبل بداية الدورى الإسبانى.

ويذكر أن برشلونة ستواجه فريق نابولى الإيطالى مباراتان وديتان بإمريكا إستعداداً للموسم الجديد.

وكانت برشلونة قد فازت أمس على أرسنال ودياً ونال ميسي الذى لم يشارك فى اللقاء تشجيع جماهيري كبير.