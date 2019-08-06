رياضة | هل ينجح ريال مدريد في ضم بوجبا ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل ينجح ريال مدريد في ضم بوجبا ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة ريال مدريد الإسباني تسعى لإقناع مسئولي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا يوم الخميس المقبل.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن إدارة الملكي تجد نفسها في موقف صعب، حيث طلب زيدان عند عودته قبل أشهر قليلة لمنصب المدير الفني ضرورة التعاقد مع مواطنه بالإضافة إلى مجموعة شروط للرجوع إلى الملكي مرة أخرى.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إدارة المان يونايتد لا ترغب في تتخلى عن بوجبا بأقل من 200 مليون يورو وهو مبلغ قياسي تاريخي للاعب وسط وترى إدارة الملكي صعوبة تلبيته.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة الريال حاولت طوال الميركاتو إتمام صفقة بوجبا التي واجهت رفضاً تاماً وتعطيلاً من جانب إدارة الشياطين الحمر.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى غضب بوجبا بسبب عدم رحيله عن مانشستر يونايتد ورفض السفر مع بعثة الفريق لخوض ودية ميلان الإيطالي في كأس الأبطال الدولية مؤخراً ليصرح النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني للفريق بأن سبب غيابه لم يكن إلا للإصابة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن إدارة الملكي قامت بعقد صفقات حاسمة في الميركاتو الصيفي الحالي كان أبرزها إيدين هازارد ولوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن اسم الملكي ارتبط بأكثر من بديل لبوجبا في حالة فشل التعاقد معه على رأسهم الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام الإنجليزي ودوني فان دي بيك نجم آياكس أمستردام الهولندي.