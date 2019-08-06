رياضة | صفقة برشلونة الجديدة مهددة بالغياب الشهر المقبل لأسباب إدارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة برشلونة الجديدة مهددة بالغياب الشهر المقبل لأسباب إدارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن صفقة برشلونة الجديدة الياباني هيروكي آبي مهدد بالغياب عن مباريات البرسا في سبتمبر المقبل بسبب بعض الأسباب الإدارية التي تمنع ظهور اللاعب مع البلوجرانا.



وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن هذه الأنباء مخيبة لآمال مشجعي الفريق، حيث سبق لهيروكي آبي التعرض لإصابة أبعدته عن معسكر برشلونة التحضيري في اليابان.



وذكرت الصحيفة الإسبانية أن هيروكي آبي ظهر بشكل غير رسمي مع فريق برشلونة الرديف وسط معلومات تتحدث عن تقديمه مستوى جيداً من الناحيتين الفنية والهجومية.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هيروكي آبي من أبرز المواهب اليابانية في الوقت الراهن وتوج مع كاشيما انتلرز الياباني بلقب دوري أبطال آسيا عام 2018 بالإضافة إلى فوزه بأفضل لاعب ياباني واعد في نفس العام، كما خاض 48 مباراة مع كاشيما انتلرز، سجل خلالهم 4 أهداف.