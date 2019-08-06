شكرا لقرائتكم إمام عاشور يصرف مقدم عقده من الزمالك قبل لقاء الصوماليين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصرف إمام عاشور صانع ألعاب الزمالك المنضم حديثا للأبيض، مقدم عقده بعد ضمه بشكل رسمى من غزل المحلة لمدة خمس مواسم مقبلة، فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

فيما يواصل الزمالك استعداداته تحت قيادة طارق يحيى، لمباراة بطل الصومال، ديكاداها الصومالى، فى اللقاء المحدد له يوم الأحد المقبل، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخفض طارق يحيى الأحمال التدريبية فى الأيام المقبلة بعدما قاد الفريق تدريباته خلال الأيام الماضية على فترتين، وذلك لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبى الفريق الأبيض، خاصة الصفقات الجديدة التى لم تخوض فترة إعداد بعدما ضم الفريق 11 صفقة بعدما بعد ضم 9 لاعبين جدد وهم محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، محمد صبحى، محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد عبد الشافى، إسلام جابر، كريم بامبو، إمام عاشور، بجانب عودة الثنائى محمود عبدالرازق شيكابالا ومصطفى محمد للفريق الأبيض.

فيما أنضم إمام عاشور، الوافد الجديد للقلعة البيضاء، إلى التدريبات من أجل تجهيزه بأفضل صورة خلال المرحلة المقبلة، حيث إنه لن يتمكن من التواجد مع الفريق الأبيض فى الأدوار التمهيدية من منافسات البطولة الإفريقية، حيث سيتم الاكتفاء حاليا بقيده فى القائمة المحلية، على أن يتم قيده إفريقيًا فى الفترة الثانية، لانضمامه للأبيض بعد نهاية القيد الإفريقى حيث أنهى مسئولو الزمالك ضمه من غزل المحلة لمدة 5 مواسم مقبلة بعد غلق باب القيد فى الفترة الأولى.