شكرا لقرائتكم خبر عن «مراتي والعكاوي».. علي معلول يتحدث عن حياته الشخصية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدولي التونسي على معلول، لاعب نادي الأهلي، إنه يحب تناول «العكاوي» التي يعتبرها «أفضل أكلة مصرية».

أضاف في حواره مع موقع النادي، الذي ابتعد كثيرًا عن عالم الكرة، إنه يشتاق لزيارة مدينة صفاقس بتونس، حيث الأهل والأصدقاء.

تابع: «أكلتي المفضلة في مصر العكاوي، ولعبتي المفضلة بعد كرة القدم هي الطائرة، وأفضّل لعب كريستيانو رونالدو».

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مضى قائلًا: «زوجتي هي أول امرأة أعرفها، وهي أكثر شخص يشجعني»، معتبرًا أن «العصبية» أسوء صفاته.

زاد: «هناك مباريات لا يمكنني نسيانها، وآخرها مباراتي الاتحاد السكندري وطلائع الجيش في الدوري».

قال إن أول مرتب حصل عليه كان 350 دينار تونسي، ما يعادل ألفي جنيه مصري، مضيفًا: «أحب أفلام إسماعيل ياسين، خاصة أفلامه في الجيش، وأحب توم وجيري».

وعن أكثر موقف محرج تعرض له في مصر، قال: «كنت في أحد المولات بصحبة زوجتي، وشاهدني طفل صغير، فراح يهتف باسمي، والتف حولي كثيرون، وحينها لم أجد زوجتي».