تشافي يبدأ مشواره التدريبي عبر دوري أبطال آسيا

يقص تشافي نجم برشلونة الإسباني السابق شريط مشواره في عالم التدريب عندما يحل السد القطري ضيفًا على مواطنه الدحيل في السادسة مساء اليوم، في "ذهاب" دور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال آسيا.

وأعلن نادي السد القطري في مايو الماضي تعيين الإسباني تشافي هيرنانديز مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك السابق.

ولعب تشافي ضمن صفوف السد القطري منذ عام 2015 قبل أن يعلن اعتزاله ممارسة كرة القدم بنهاية الموسم الماضي، وإقتحام عالم التدريب.

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وحقق تشافي نجاحات رائعة لاسيما مع منتخب إسبانيا ونادي برشلونة ساعياً لمواصلة تلك النجاحات لكن هذه المرة على صعيد التدريب.

وحصل تشافي صاحب الـ 39 عامًا مع منتخب إسبانيا على بطولة كأس العالم التي أقيمت عام 2010 بجنوب أفريقيا، وبطولة كأس الأمم الأوروبية عامي 2008 و2012، بينما حصل على لقب الدوري الإسباني "الليجا" 8 مرات.

جدير بالذكر أن النجم الإسباني خاض 86 مباراة مع السد في جميع البطولات القطرية والآسيوية، سجل خلالها 22 هدفًا وصنع 28 آخرين، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم.