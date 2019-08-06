شكرا لقرائتكم خبر عن سييرا: الرطوبة أثرت على مستوانا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) كشف مدرب الاتحاد خوسيه لويس سييرا، أن درجة حرارة الجو ونسبة الرطوبة العالية أثرت سلبياً على أداء اللاعبين، مبديا رضاه التام عن المستوى والنتيجة التي خرج بها الاتحاد، مؤكدا أنه سيعالج بعض الأخطاء التي ظهرت في المباراة قبل مواجهة الإياب للظفر ببطاقة التأهل لدور الثمانية من المسابقة، مقدما شكره لجماهير ناديه على الثقة التي منحت له وقال: جمهور الاتحاد حالة خاصة ونادرة وشكرا على وقفتها مع الفريق في كل مكان.

كشف مدرب الاتحاد خوسيه لويس سييرا، أن درجة حرارة الجو ونسبة الرطوبة العالية أثرت سلبياً على أداء اللاعبين، مبديا رضاه التام عن المستوى والنتيجة التي خرج بها الاتحاد، مؤكدا أنه سيعالج بعض الأخطاء التي ظهرت في المباراة قبل مواجهة الإياب للظفر ببطاقة التأهل لدور الثمانية من المسابقة، مقدما شكره لجماهير ناديه على الثقة التي منحت له وقال: جمهور الاتحاد حالة خاصة ونادرة وشكرا على وقفتها مع الفريق في كل مكان.

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