شكرا لقرائتكم خبر عن أنمار والكعكي: تجاوزنا الصعب وبقي شوط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أبدى رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، سعادته بالفوز على ذوب آهن الإيراني، مشددا على أن فريقه لم يحسم التأهل وأن هناك شوطا ثانيا يجب أن نستعد له جيدا وبنفس أهمية مباراة الذهاب، مشيدا بمستوى اللاعبين رغم حرارة الجو والرطوبة العالية التي صاحبت اللقاء.

من جانبه، أوضح نائب الرئيس أحمد كعكي، أن مستوى اللاعبين في تصاعد وأنهم تجاوزوا نصف المشوار نحو التأهل لدور الثمانية للمسابقة، وقال: سوف نطوي صفحة مباراة اليوم ونستعد لمواجهة الإياب بنفس القوة والحرص على تحقيق الفوز والتأهل.