العميد يضرب في آسيا

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

قلب الاتحاد تأخره إلى فوز مهم على فريق ذوب آهن الإيراني 2/‏1 في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا التي أقيمت مساء امس (الاثنين) على استاد زعبيل بنادي النصر الإماراتي. سجل للاتحاد كل من؛ لويس خمينيز (د:9)، وزياد الصحفي (د:72)، فيما جاء هدف ذوب آهن الإيراني عن طريق قاسم حدادفار (د:7).

بدأ اللقاء سريعاً وتقدم الفريق الإيراني مبكراً من كرة ثابتة عجز الحارس الاتحاد فواز القرني عن التصدي لها، ولكن سرعان ما عاد الاتحاد للمباراة بإحراز التعادل بعد عرضية مميزة من ايميليانو فيشيو تابعها لويس خمينيز في المرمى هدف تعادل للاتحاد.

وبعدها فرض الاتحاد سيطرته على اللعب بوجود ثلاثي الوسط فيشيو والسميري وعبدالإله المالكي، وشن الاتحاد عدة هجمات ولم يحالفه الحظ في هز الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل من الفريقين.

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وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد سيطرته وأضاع رومارينهو انفرادة تامة بالحارس الإيراني، ولكن بعدها عمت الفرحة الاتحادية بعد أن ارتقى زياد الصحفي لعرضية كارلوس فيلانويفا ووضعها برأسه في المرمى الإيراني، ويستمر اللعب بسيطرة اتحادية إلى أن أعلن الحكم الصيني نهاية المباراة بفوز الاتحاد 2/‏1 ليقطع نصف المشوار نحو دور الـ8 للبطولة.

النصر × الوحدة

وفي الرياض، فرط النصر في تحقيق الفوز على الوحدة الإماراتي، بعد أن خرج متعادلاً بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما على استاد الملك فهد الدولي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، تقدم النصر أولاً عن طريق هدافه عبدالرزاق حمدالله (د:17)، وعادل للوحدة الإماراتي هدافه البرازيلي ليوناردو دي سوزا (د:53)، وسيلتقي الفريقان مجدداً في لقاء الإياب (الاثنين) القادم على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي. ويحتاج النصر للفوز بأي نتيجة أو التعادل الإيجابي بأكثر من 1/1، ليتأهل لدور الـ8 من البطولة.