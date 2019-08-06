تخصص «العقيد» في جدار «الكوري» جانغ

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) «هل يواصل عمر السومة تخصصه في شباك الهلال؟»، سؤال يُطرح كثيراً عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام وجماهير الفريقين قبل مواجهة فريقي «الأسود والزعيم» اليوم (الثلاثاء) ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله «هل يواصل عمر السومة تخصصه في شباك الهلال؟»، سؤال يُطرح كثيراً عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام وجماهير الفريقين قبل مواجهة فريقي «الأسود والزعيم» اليوم (الثلاثاء) ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة». فمن خلال المواجهات في المواسم السابقة، تخصص الدولي السوري الهداف «العقيد» عمر السومة في زيارة شباك الهلال مراراً وتكراراً دون وجود «سد منيع» لتلك القاطرة التهديفية. اليوم يطل ولأول مرة مع الهلال الدولي الكوري الجنوبي جانغ هيون سوو الذي تعاقدت معه إدارة فهد بن نافل ليمثل «الأزرق» وتم قيده ضمن القائمة الآسيوية، فهل ينجح «هيون» في إيقاف تخصص العقيد، أم سيواصل «أسطورة الراقي» إحراز الأهداف بكل الأشكال والألوان.



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