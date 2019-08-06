شكرا لقرائتكم خبر عن الجبرين يغيب وراتب مغرٍ يقرب ريبري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم الحكيم (جدة)

تنفس مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر البرتغالي روي فيتوريا الصعداء، بعد ظهور نتائج الفحوصات الطبية للاعب عبدالعزيز الجبرين بعد أن عانى من آلام طيلة الفترة الماضية ما دفع الإدارة لإعادته من معسكر الفريق في البرتغال قبل نهايته بأيام، لإجراء الفحوصات الطبية.

وأوضحت الفحوصات وجود التهابات تحتاج فقط بعض الراحة والأدوية والتأهيل، حيث سيغيب اللاعب عن مباراتي الوحدة الإماراتي في دور 16 لدوري أبطال آسيا، فيما سيكون جاهزا لمباراة ضمك في أول جولات دوري المحترفين بعد قرابة عشرين يوما.

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من جهة أخرى، خطت إدارة النصر خطوة فعلية لتغيير النجم النيجيري أحمد موسى بإعارته أو بيعه، بعد أن قدمت عرضا ضخما للنجم الفرنسي فرانك ريبري (36 عاما)، بعد أن انتهى عقده مع فريق بايرين ميونخ الألماني ليصبح اللاعب حرا وفق ما أكدته وسائل إعلام ألمانية.

وبدأت المفاوضات شفهية لتعود من جديد اليومين الماضيين وتتخذ صفة الجدية، حيث قدمت إدارة الدكتور صفوان السويكت عرضها الرسمي للاعب وبانتظار رده، وفي حال موافقته على ارتداء شعار العالمي لمدة عام في صفقة انتقال حر مقابل راتب مالي ضخم.

وخاض ريبري مع البافاري الموسم الماضي 38 مباراة في البوندسيليجا ودوري أبطال أوروبا سجل خلالها 7 أهداف، وصنع 4 ليختم مسيرته مع البايرين بعد 12 موسما قضاها في القلعة البافارية.