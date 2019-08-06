شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المبارزة ينهي دولية «ليون» ببرونزيتين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أضاف لاعب المنتخب السعودي للمبارزة ‏محمد الدخيل ميدالية برونزية للسعودية في بطولة ليون بول الدولية لسلاح الشيش تحت 15 سنة، التي اختتمت أمس في العاصمة البريطانية لندن، ليرتفع رصيد الأخضر السعودي إلى ميداليتين، بعد أن حقق زميله يوسف الحسن الميدالية البرونزية لمنافسات تحت 9 سنوات في اليوم الأول من البطولة.

وكان المنتخب السعودي شارك بـ4 لاعبين، هم: يوسف الحسن، ومحمد دخيل، وإبراهيم الهديب، ومحمد راغب، كما شارك في بطولة منتخب السيدات: لين الفوزان، وياسمين الصبان، وآية يوسف.