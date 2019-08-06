شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر "الخليج 365" تؤكد: ملعب المحالة سيكون جاهزاً قبل 13 سبتمبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة) أوضحت مصادر«الخليج 365» أن الهيئة العامة للرياضة بصدد إصدار بيان توضيحي بشأن جاهزية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز

أوضحت مصادر«الخليج 365» أن الهيئة العامة للرياضة بصدد إصدار بيان توضيحي بشأن جاهزية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، عقب أن انتشرت بعض المقاطع المرئية في مواقع التواصل الاجتماعي تبّين الحالة السيئة للملعب، وأكدت المصادر بأن الإدارة المسؤولة عن تجهيز الملعب وبتوجيهات مباشرة من سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يعملون على أن يكون الملعب بأفضل صورة ممكنة قبل خوض فريقي أبها وضمك لأولى مبارياتهما على ملعب المحالة والتي ستكون بمواجهة ضمك أمام الاتحاد 13 سبتمبر المقبل في الجولة الثالثة من الدوري.

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