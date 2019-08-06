شكرا لقرائتكم خبر عن كارلا ورينارد.. «رفقة» تثير الفضول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

عشق جنوني يجمع المدرب هيرفي رينارد وابنته كارلا التي تلازمه أينما حل وارتحل، حيث لفتت الأنظار منذ وصوله المملكة لتولي تدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بملازمتها له أينما كانت وجهته سواء رسمية أو خلافها..

والتقطت عدسات المصورين كارلا برفقة أبيها خلال الزيارة التي قام بها إلى مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة (الجوهرة المشعة)، كذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب توقيع العقد معه، حيث أبدى المدرب وابنته اندهاشهما من المنشأة الرياضية وما تحتويه من إمكانات عالمية.

تلك الرفقة بين المدرب وابنته لاقت ردود أفعال حول العلاقة التي تجعل المدرب يفضل ملازمة كارلا طوال وقته، إذ يتجلى حرصه على تواجدها بجانبه دائما في سابقة ربما تكون نادرة نوعا ما.

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يذكر أن الابنة الأخرى للمدرب هيرفي (كانديد) تعرضت لاعتداء وذلك أثناء المشاركة في برنامج تلفزيوني، قبل عام أبان تولي أبيها تدريب المنتخب المغربي.

وذكرت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، أن ابنة المدرب، التي تتنافس في برنامج Koh-Lanta، تعرضت لحادث اعتداء بواسطة زميل لها في البرنامج.

وتسببت الواقعة حينها في إثارة جدل كبير في فرنسا، وأدى الأمر إلى إلغاء التصوير الخاص بالبرنامج بجزيرة فيجي، والذي يعد أحد أشهر برامج التلفزيون الفرنسية.

كما أشارت صحيفة «لو باريزيان»، إلى أن المدرب أكد بالفعل صحة الأخبار المتعلقة بالاعتداء على ابنته البالغة من العمر 21 عاما.