شكرا لقرائتكم خبر عن 67 مطية مصرية تعسكر في تبوك استعداداً لسباقات الهجن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

وصلت قافلة الهجن المصرية المشاركة بمهرجان ولي العهد للهجن إلى الأراضي السعودية وبالتحديد مدينة تبوك، حيث مقر معسكر البعثة المغلق الذي تم تخصيصه بالتنسيق ما بين الاتحادين السعودي والمصري للهجن، حيث تم توفير كافة الإمكانات ليقوم الهجانة والمدربون وملاك الإبل المصرية بعمل التدريبات والتجهيزات اللازمة استعدادا لخوض المنافسة.

واعتمد الاتحاد المصري للهجن الوفد المشارك بـ67 مطية أصيلة تم نقلها من عدد من المحافظات المصرية عن طريق البحر عبر ميناء نويبع المصري إلى ميناء العقبة الأردني، حيث كان في استقبالهم الشيخ على الأحيوات رئيس جمعية الهجانة الأردنية ومرافقتهم أثناء إنهاء إجراءات الوصول للأراضي الأردنية والمغادرة براً للمملكة العربية السعودية.

يذكر أن هذه المشاركة تعد الثالثة وهي الأكبر فى تاريخ الاتحاد المصري للهجن، من خلال 67 مطية من الإبل الأصيلة التى تم اختيارها بعناية شديدة لتكون على قدر المنافسة في مهرجان ولي العهد الثاني للهجن خلال الفترة من الـ15 من أغسطس الجاري حتى الـ14 من سبتمبر القادم يتنافس خلالها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية بعدد ٤٣٦ شوطا على جوائز مالية تعد الأضخم حيث تبلغ قيمتها الإجمالية 52 مليون ريال.