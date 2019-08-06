شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي «يفجع» الكاتلونيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (برشلونة) أعلن نادي برشلونة أمس، تعرض قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي لإصابة في ربلة الساق اليمنى خلال أول تمرين له بعد الإجازة الصيفية، ستبعده عن الملاعب وعن الجولة الأمريكية لبطل

أعلن نادي برشلونة أمس، تعرض قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي لإصابة في ربلة الساق اليمنى خلال أول تمرين له بعد الإجازة الصيفية، ستبعده عن الملاعب وعن الجولة الأمريكية لبطل الدوري الإسباني لكرة القدم، قبل أقل من أسبوعين على انطلاق الموسم الجديد لليغا، إذ يبدأ برشلونة بمباراة خارج قواعده أمام أتلتيك بلباو. وأورد النادي الكاتالوني أن «ميسي الذي عاود التمارين بعد نهاية إجازته الصيفية، انسحب من الحصة لشعوره بإزعاج في ساقه اليمنى»، موضحا «الفحوص الأولية تشير إلى أنه تعرض لشد من الدرجة الأولى». وأوضح برشلونة في بيانه أن اللاعب «سيبقى في برشلونة ولن يرافق الفريق في جولته بالولايات المتحدة الأمريكية. قدرته على العودة (إلى الملاعب) ستحدد بحسب تعافيه من الإصابة».

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