شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو «كسر الظهر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة) تشهد عروس البحر الأحمر مساء اليوم (الإثنين) قمة سعودية بنكهة آسيوية في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا عندما يستضيف الأهلي نظيره فريق الهلال على استاد مدينة الملك عبدالله

تشهد عروس البحر الأحمر مساء اليوم (الإثنين) قمة سعودية بنكهة آسيوية في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا عندما يستضيف الأهلي نظيره فريق الهلال على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة) عند الساعة 8:45 مساء. يدخل فريق الأهلي صاحب الأرض والجمهور هذا اللقاء بعد أن احتل وصافة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط حصدها من 3 انتصارات ومثلها خسارة ولم يتعادل الفريق في اللقاءات الـ6 التي خاضها، وسجل مهاجموه 7 أهداف وتلقت شباكه مثلها. فيما يدخل فريق الهلال هذا اللقاء بعد تصدره لفرق المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، جمعها من 4 انتصارات وتعادل وخسارة، وسجل مهاجموه 10 أهداف، فيما استقبلت شباكه 5 أهداف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كلاسيكو «كسر الظهر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.