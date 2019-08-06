ابن نافل والصائغ.. من يدخل قلوب الجماهير أولاً؟

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) ستتضح أولى بدايات استعدادات الموسم الرياضي الجديد لرئيسي الهلال فهد بن نافل، والأهلي المهندس أحمد الصائغ، اليوم (الثلاثاء)، وتحديداً قبل مواجهة فريقي «الأسود والزعيم» ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله ستتضح أولى بدايات استعدادات الموسم الرياضي الجديد لرئيسي الهلال فهد بن نافل، والأهلي المهندس أحمد الصائغ، اليوم (الثلاثاء)، وتحديداً قبل مواجهة فريقي «الأسود والزعيم» ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة». الرئيسان قدما عملاً كبيراً، وقاما باستقطابات أجنبية ومحلية وجهازين فني «روماني وكرواتي»، وسيكون هناك دعم جماهيري كبير خلال «كلاسيكو سعودي بنكهة آسيوية»، من سيدخل قلوب عشاقه اليوم هل «الأزرق أم الأخضر»، الكل يترقب موقعة «الجوهرة» على أحر من الجمر.. هل يفعلها نجوم الزعيم ويرسمون الفرحة على محيا «ابن نافل»، أم يزأر «الأسود» ويقطعون نصف المشوار نحو التأهل إلى دور الثمانية من البطولة ذاتها، وينثرون السعادة بوجه مهندس المجوهرات «الصائغ».



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