آسيوياً .. «الخامسة» ثابتة

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999 ‏يعتبر لقاء الهلال الذي سيقام مساء اليوم أمام الأهلي ضمن ذهاب دور الـ16 من البطولة الآسيوية هو الخامس خلال عام 2019، إذ تقابل الفريقان الموسم الماضي 4 مرات في دوري الأمير

‏يعتبر لقاء الهلال الذي سيقام مساء اليوم أمام الأهلي ضمن ذهاب دور الـ16 من البطولة الآسيوية هو الخامس خلال عام 2019، إذ تقابل الفريقان الموسم الماضي 4 مرات في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز الهلال في المباراتين، وكانت نتيجة الدور الأول 4-3 على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود بالرياض، وفاز في الدور الثاني بنتيجة 1-0 على ملعب الجوهرة بجدة، وتقابلا بكأس زايد للأندية العربية، وفاز الهلال ذهاباً بهدف وحيد، وفي مباراة الإياب فاز الأهلي بهدف، ولكن الحسم كان للهلال بركلات الترجيح. وبعد لقاء اليوم سيكون الهلال والأهلي تقابلا في جميع المسابقات المحلية والعربية والآسيوية.

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