شكرا لقرائتكم خبر عن آسيوياً.. السومة يتفوق على غوميز تهديفياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999 يعتبر لاعب الهلال الفرنسي بافتيمبي غوميز هو الهداف الهلالي في البطولة الآسيوية لنسختها الحالية، إذ يملك 4 أهداف خلال 6 مباريات خاضها مع الفريق الهلالي في دور المجموعات، فيما يعتبر السوري عمر السومة هو هداف الأهلي آسيوياً لهذا الموسم برصيد 6 أهداف في 6 مباريات لعبها مع الفريق.

يعتبر لاعب الهلال الفرنسي بافتيمبي غوميز هو الهداف الهلالي في البطولة الآسيوية لنسختها الحالية، إذ يملك 4 أهداف خلال 6 مباريات خاضها مع الفريق الهلالي في دور المجموعات، فيما يعتبر السوري عمر السومة هو هداف الأهلي آسيوياً لهذا الموسم برصيد 6 أهداف في 6 مباريات لعبها مع الفريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آسيوياً.. السومة يتفوق على غوميز تهديفياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.