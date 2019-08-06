شكرا لقرائتكم انبي يدعم فريقه بـ 3 ذئاب فى الانتقالات الصيفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل مسئولو إنبى، تدعيم صفوف الفريق البترولى استعدادا للنسخة القادمة من بطولة الدورى وذلك بضم 3 مواهب من المقاولون العرب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مصدر مسئول بنادى إنبى، إنه تم التعاقد مع ثلاثة لاعبين من ناشئين المقاولون وذلك للعب فى الفريق الأول، وأحدهم يلعب فى مركز المهاجم وكان لديه عرضًا خارجيًا ولكن استطاع مسئولو إنبى ضمه إلى الفريق البترولى، بجانب ضم لاعب أخر يلعب فى مركز الظهير الأيسر وأخر يلعب فى مركز الوسط.

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ويرفض مسئولو إنبى الإفصاح عن اسماء الثلاثى فى الوقت الحالى حتى يتم توثيق عقودهم فى اتحاد الكرة بشكل رسمي، بعدما أتم مسئولى النادى البترولى الحصول على توقيعهم بعد نهاية عقودهم مع ذئاب الجبل، ما جعل النادى البترولى يضمهم بشكل حر لتدعيم صفوف الفريق، بعدما لاقوا إشادة بمستواهم من قبل على ماهر، المدير الفنى للفريق البترولى.