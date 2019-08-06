شكرا لقرائتكم رغم الإصابة.. مصطفى فتحى يحتفل الليلة بحفل زفافه وسط نجوم القلعة البيضاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل مصطفى فتحى، صانع ألعاب الزمالك، اليوم الثلاثاء، بحفل زفافه وسط أهله وأصدقائه، حيث وجه الدعوة للاعبى الفريق الأبيض لحضور حفل الزفاف بالمنصورة .

و سيتوجه مصطفى فتحى خلال الفترة المقبلة إلى ألمانيا للخضوع لفحص طبى جديد للاطمئنان على حالته تمهيداً للعودة للملاعب ويغيب اللاعب عن مباراة فريقه المقبلة أمام ديكاداها بطل الصومال فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 11 أغسطس الجارى ومازال مصطفى فتحى يخضع حتى الآن لبرنامج تأهيلى بعد إجرائه عملية جراحية فى الركبة بألمانيا خلال الفترة الماضية ثم خضوعه لفترة تأهيل بعد ذلك وشارك مع الفريق لدقائق فى مباريات المعسكر السابق بقبرص قبل أن يعود مرة ثانية ويخوض عمليات التأهيل.