رياضة | السد السعودي يتعاقد مع مهاجم الداخلية الأسبق

نجح مجلس إدارة نادي السيد السعودي، في الحصول على توقيع اللاعب أحمد الشعراوي، مهاجم فريق الداخلية الأسبق، لتدعيم صفوفة في الموسم الجديد.

وقام اللاعب بالتوقيع للسد في حضور محمود أحمد وكيل اللاعبين، وذلك لمدة موسم واحد.

ويعد شعراوي لاعب سابق في أندية عرب الرمل، وميت خاقان، والداخلية، والبنك الأهلي، وإف سي مصر.

وإنضم اللاعب في الموسم الماضي لفريق حطين السعودي، قبل الإستقرار على الإنضمام لفريق السيد.

وكان اللاعب صاحب الـ 27 عاما، قريب من التوقيع لفريق جمهورية شبين، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، قبل أن يقرر إستكمال مسيرتة في الأحتراف الخارجي.