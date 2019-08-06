رياضة | بيراميدز يقترب من التعاقد مع مدافع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يقترب من التعاقد مع مدافع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسؤولو نادي بيراميدز سبورت، من الحصول على خدمات أحمد سامي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وتواصل مسؤولي الناديين خلال الساعات الماضية، والتي وافق خلالها اللاعب على ارتداء قميص بيراميدز، بالموسم الجديد.