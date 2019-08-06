رياضة | 5 صفقات تشعل اللحظات الأخيرة في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 صفقات تشعل اللحظات الأخيرة في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قد تشهد الأيام القليلة المقبلة من سوق الانتقالات الصيفية الحالية إبرام عدد من الصفقات التي أوشكت على إنتهاء إجراءاتها في الأندية الأوروبية الكبرى.

ويتوقع أن تتم بعض الصفقات في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق سوق اﻹنتقالات في الدوري الانجليزي بالتحديد.

ويقترب برونو فيرنانديز لاعب وسط سبورتنج لشبونة من تمثيل مانشستر يونايتد، كما أن مهاجم يوفنتوس ماريو ماندزوكيتش بات على مقربة من أولد ترافورد وقيادة خط هجوم الشياطين. Advertisements وبات جيوفاني لوسيلسو نجم ريال بيتيس على أعتاب الانضمام إلى توتنهام هوتسبير لتدعيم خط وسط الفريق بالموسم الجديد بناءاً على اختيار المدرب ماوريسيو بوتشتينو. وفي آرسنال؛ لا يزال كيران تيرني قريباً من تمثيل صفوف آرسنال هذا الصيف من سيلتك، فالاسكتلندي سيكون إضافة كبيرة لخط دفاع المدفعجية. وأصبح نادي إيفرتون على استعداد لإجراء مفاوضات جادة مع كريستال بالاس من أجل ضم ويلفرد زاها وذلك وسط ترقب من آرسنال المهتم أيضاً بضم اللاعب.

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