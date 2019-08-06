شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر زيادة بدلات الحكام في الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اتحاد الكرة علي زيادة بدلات الحكام في الموسم المقبل 2019 / 2020 وتحديدا لحكام الدوري الممتاز والقسم الثاني من أجل تحفيز الحكام في الموسم المقبل لتقديم مستوي مميز.
وينتظر مسئولو اتحاد الكرة الاعلان عن التشكيل الجديد للجنة الحكام من رئيس وأعضاء جدد من أجل البدء في وضع دراسة لزيادة مستحقات الحكام الي جانب سداد باقي مستحقاتهم المالية المتأخرة.
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