هيجواين يرفض روما والسبب اليوفي

ذكرت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية ان هناك صعوبة في اتفاق نادى روما مع مهاجم يوفنتوس الأرجنتيني جونزالو هيجواين خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، وأوضحت الصحيفة أن صعوبة ارتداء هيجواين قميص روما في الموسم الجديد قد تغير من خطط المدير الرياضي لنادى روما جيانلوكا بيتراكي، مشيلرة إلى أن هيجواين يرفض الانتقال إلى روما، حيث لا يأخذ تلك الخطوة ضمن تخطيطه، لاسيما أنه يريد البقاء داخل يوفنتوس.

ولفتت إلى أن صعوبة جلب هيجواين قد تدفع ذئاب العاصمة للإبقاء على مهاجم الفريق البوسني إيدين دجيكو، والقريب من الانتقال هذا الصيف إلى صفوف إنتر ميلان، ويحاول “النيراتزوري” التوصل إلي اتفاق مع روما علي جلب دجيكو خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق بعد، بعدما ذكرت عدة تقارير أن روما يطلب بالحصول على 20 مليون يورو.