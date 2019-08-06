مانشستر يونايتد يرفض عرض جديد من الريال لضم بوجبا

يستمر نادي ريال مدريد الإسباني في تزويد محاولاته للحصول علي الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية؛ ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن ريال مدريد قدم صفقة لمانشستر يونايتد لجلب بول بوجبا، بالحصول على 30 مليون يورو، بالإضافة إلى الكولومبى جيمس رودريجيز صانع ألعاب الفريق الملكي.

وتابعت الصحيفة أن مانشستر يونايتد رفض عرض الريال، مشيرة إلي أن النادي الإنجليزي مازال على أن بول بوجبا سيبدأ الموسم القادم رفقة الشياطين الحمر.

وأوضحت إلى أن ريال مدريد لم يستطيع الوصل إلي اتفاق مع المان يونايتد للحصول علي بول بوجبا مقابل 150 مليون يورو، وكان ريال مدريد قد حاول إغراء مانشستر يونايتد، بإدخال الويلزي جاريث بيل خلال صفقة بوجبا، لكن الفريق الإنجليزي رفض الأمر.