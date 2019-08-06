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إنتر ميلان يعلن إعارة ناينجولان إلى كاليارى لمدة موسم واحد

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ذكرت تقارير صحفية عن رفض النجم البلجيكي رادجا ناينجولان لاعب وسط فريق إنتر ميلان الإيطالي، العديد من العروض اللائقة، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، رغم إرادة النيراتزورى في التخلي عن خدماته، وقد صرح نادى إنتر ميلان الإيطالي انتقال لعبهم البلجيكى راجا ناينجولان، نجم خط وسط النيراتزورى، إلى كاليارى على سبيل الإعارة لمدة عام واحد خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأعلن إنتر ميلان، عبر حسابه الرسمي على الإنترنت، مغادرة الدولي البلجيكي راجا ناينجولان إلى كاليارى لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة حتى يونيو 2020.

وكان أنطونيو كونتى مدرب إنتر ميلان الإيطالي أعلن فور توليته منصب المدير الفني للنيراتزوري بشكل رسمي عدم حاجاته إلى خدمات البلجيكى ناينجولان، وأن اللاعب خارج إحتياجات النيراتزورى في الموسم الجديد.

 

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