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الوحدة الإماراتي يخطف تعادلا مثيرا أمام النصر السعودي في أبطال آسيا

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سقط فريق النصر السعودى فى فخ التعادل أمام ضيفه الوحدة الإماراتى، بهدف لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الاثنين، على ملعب "الملك فهد" الدولى، فى ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال آسيا.

أحرز النجم المغربى عبد الرزاق حمد الله، هدف النصر السعودى، الأول بالدقيقة 17 من زمن المباراة.

ثم أدرك البرازيلى ليوناردو هدف التعادل لصالح الوحدة الإماراتى فى الدقيقة 53 من زمن المباراة.

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وكان النصر تأهل إلى دور الـ 16 فى المسابقة الآسيوية بعد أن احتل المركز الثانى فى المجموعة الأولى، حيث حصد 10 نقاط جمعها من ثلاث انتصارات وتعادل وهزيمتين.

فى المقابل، حجز الوحدة الإماراتى مقعده فى ثمن النهائى، بعدما تربع على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة بعد أن خاض 6 مباريات حقق خلالها 4 انتصارات وتعادل في مباراة وتلقى هزيمة وحيدة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الوحدة الإماراتى والنصر على ستاد آل نهيان بنادي الوحدة، الاثنين المقبل.

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