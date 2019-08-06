اتحاد جدة يهزم أصفهان الإيراني في ذهاب دوري أبطال آسيا

حقق فريق اتحاد جدة السعودي، فوزًا غاليًا على ذوب اهن أصفهان الإيرانى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الإثنين، على ستاد آل مكتوم بنادى النصر الإماراتى فى "دبى"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا.

وافتتح قاسم حدادى التهديف لصالح الفريق الإيرانى فى الدقيقة السابعة من بداية المباراة، ثم أدرك اتحاد جدة التعادل بعدها بثلاثة دقائق عن طريق خيمينيز.

أضاف زياد الصحفى الهدف الثانى لصالح اتحاد جدة فى الدقيقة 72 من زمن المباراة.

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وحجز اتحاد جدة مقعده فى الدور ثمن النهائى لدورى أبطال آسيا بعدما احتل المركز الثانى فى جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، جمعها من يحقق ثلاث انتصارات وتعادلين وهزيمة.

كان الفريق الإيرانى قد تأهل لدور الـ 16 للمسابقة الآسيوية بعدما انفرد بصدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة حيث حقق 3 انتصارات ومثلهما تعادلات، وحافظ على سجله خاليًا من الهزائم.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب على ستاد آل نهيان بنادي الوحدة، الإثنين المقبل.