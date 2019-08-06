اخبار الرياضه

اتحاد جدة يهزم أصفهان الإيراني في ذهاب دوري أبطال آسيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حقق فريق اتحاد جدة السعودي، فوزًا غاليًا على ذوب اهن أصفهان الإيرانى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الإثنين، على ستاد آل مكتوم بنادى النصر الإماراتى فى "دبى"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا.

وافتتح قاسم حدادى التهديف لصالح الفريق الإيرانى فى الدقيقة السابعة من بداية المباراة، ثم أدرك اتحاد جدة التعادل بعدها بثلاثة دقائق عن طريق خيمينيز.

أضاف زياد الصحفى الهدف الثانى لصالح اتحاد جدة فى الدقيقة 72 من زمن المباراة.

Advertisements

وحجز اتحاد جدة مقعده فى الدور ثمن النهائى لدورى أبطال آسيا بعدما احتل المركز الثانى فى جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، جمعها من يحقق ثلاث انتصارات وتعادلين وهزيمة.

كان الفريق الإيرانى قد تأهل لدور الـ 16 للمسابقة الآسيوية بعدما انفرد بصدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة حيث حقق 3 انتصارات ومثلهما تعادلات، وحافظ على سجله خاليًا من الهزائم.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب على ستاد آل نهيان بنادي الوحدة، الإثنين المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد جدة يهزم أصفهان الإيراني في ذهاب دوري أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا