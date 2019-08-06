شكرا لقرائتكم معسكر خارجي للذئاب في كرواتيا ومباريات ودية استعدادا للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني لفريق المقاولون بقيادة عماد النحاس على السفر إلى كرواتيا نهاية أغسطس الجاري وذلك للدخول في معسكر خارجي تتخلله ثلاث مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد حيث يطمح مدرب المقاولون إلى دخول المربع الذهبي والمشاركة في البطولات الأفريقية.

وكان لاعبو المقاولون قد عادوا إلى التدريبات الجمعة الماضية بعد فترة الراحة التي حصلوا عليها عقب مباراة الأهلي التي خسرها ذئاب الجبل بثلاثة أهداف مقابل هدف في ختام الموسم حيث دخل الفريق في معسكر مغلق لمدة ثلاثة أيام في الجبل الأخضر بدأت الأحد الماضي وتنتهي اليوم الثلاثاء ومن المقرر أن يخوض الفريق ثلاث مباريات ودية قبل السفر إلى كرواتيا.

يذكر أن المقاولون قد أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس برصيد 48 نقطة، خلف النادي المصري صاحب المركز الرابع، وهو أفضل مركز وصل إليه ذئاب الجبل منذ فترة طويلة حيث كان المركز السادس أفضل انجازات ذئاب الجبل في مطلع الألفية.