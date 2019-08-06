الزمالك يتعاقد مع أحمد فتحي لتدعيم فريق الطائرة...

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جدة - عمرو شويل أعلن المستشار مرتضي منصور ، رئيس نادي الزمالك التعاقد مع أحمد فتحي ، لاعب طلائع الجيش لكرة الطائرة ، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الكروى الجديد . ويدعم مجلس الزمالك ، فريق الطائرة بالعناصر المميزة ، والحفاظ على القوام الاساسي للفريق من أجل التتويج بالبطولات خلال الموسم الجديد . Advertisements

احمد فتحى ومرتضى منصور

مرتضى منصور يرحب باحمد فتحي

الزمالك يتعاقد مع احمد فتحى

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