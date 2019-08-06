شكرا لقرائتكم حسن راتب: شعب مصر هيفرح لما الخطيب ومرتضى يتصالحوا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال راتب فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور إنه يتمنى أن تلقى المبادرة قبولا بين رئيس الأهلى والزمالك.
أكد راتب أن العلاقات الطيبة بين قطبى الكرة المصرية تؤثر على مسار الرياضة فى مصر ومعاملة اللاعبين مع بعضهما داخل الملعب.
تابع :" محمود الخطيب ومرتضى منصور من أعز أصدقائي ، بيتي مفتوح لمرتضى والخطيب، واوجه الدعوة للثنائى للجلوس سويا وفتح صفحة جديدة ونساهم فى عودة الرياضية وفى حال تصالحهما شعب مصر سيفرح".
أكمل :" سأحاول الاتصال بالخطيب ومرتضى، أتمنى أن المبادرة تشهد رد فعل إيجابي، واثق من أن ذلك سوف يحدث".
استطرد:" سأقدم شيئا جميلا للطرفين حال نجاح المبادرة وأعتذر لأى شخص مشاعره جُرحت مما حدث فى القناة، وأخلى نفسي من المسؤولية لكننى أتحمل جزء منها، وأرجو من الناس تسامحنا".
أردف :" برنامج الزمالك اليوم سببلي مشاكل كثيرة، واتغرمنا لأول مرة من ساعة ظهور القناة واستاء من استخدام الألفاظ الغير لائقة في البرنامج ضد محمود الخطيب ".
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