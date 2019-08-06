هيرفي رينارد يعد السعودية ببطاقة مونديال 2022

أطلق الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الجديد وعداً بقيادة المنتخب السعودي للتأهل إلى مونديال 2022 مؤكداً أن ذلك سيكون هدفه الأول في مهمته الجديدة بعد توقيعه أمس الأول عقد تدريب الأخضر مع ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وبين رينارد الذي استقال الشهر الماضي من تدريب المنتخب المغربي أنه سيتواجد في مباراة الليلة التي تجمع أهلي جدة بالهلال ضمن ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بعد أن حضر البارحة لقاء النصر السعودي والوحدة الإماراتي.

واعترف المدرب الفرنسي الفائز بنسختين في كأس أمم إفريقيا أن الفوارق موجودة بين القارة الإفريقية والآسيوية وقال: علينا، أنا وفريق عملي، التكيف مع البيئة الجديدة للعمل وتقديم كل طاقتنا للنجاح مع الأخضر.

من جانبه، أوضح ياسر المسحل الذي قدم المدرب الجديد للمنتخب السعودي في ملعب الجوهرة المشعة أن عقد المدرب سيتجدد أتوماتيكياً إذا نجح في قيادة المنتخب لمونديال 2022.