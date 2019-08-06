الخطيب تنال ذهبية في «عربية السباحة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحت اللاعبة ليلى الخطيب في تحقيق أول ميدالية ذهبية في تاريخ السباحة الإماراتية للفتيات خلال البطولة العربية للأعمار السنية المقامة في المغرب، والتي تختتم غداً؛ وذلك بعد نيلها ذهبية سباق 200 متر متنوع، وبزمن 2:29 دقيقة.

وأشادت مريم الشامسي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسة اللجنة النسائية والعضو المشارك في الوفد الرسمي للبعثة الإماراتية بالمغرب بالإنجاز الكبير الذي تحقق للسباحة الإماراتية لأول مرة في تاريخ المشاركات العربية، وتحقيق أول ميدالية ذهبية للفتيات في البطولات العربية، وتوجهت بالشكر إلى الجهاز الفني والإداري بقيادة المدرب أحمد الغيطاني، الذي أكد من قبل ثلاثة أشهر أن الإمارات ستحصد ميدالية ذهبية في البطولة العربية، وأن اللاعبة ليلى الخطيب ستكون بطلة العرب.

وأشاد سلطان السماحي رئيس الاتحاد بالإنجاز الكبير، متمنياً أن تتوالى الإنجازات، ويحصد المنتخب المزيد من الميداليات الملونة في البطولة العربية، خاصة وأن اللاعبين واللاعبات استمروا في التدريبات على مدار الشهرين الماضيين، وكانوا عند حسن الظن، موضحاً: إن هذا الإنجاز الكبير سيكون دافعاً لباقي اللاعبين؛ من أجل الاستمرار في التدريبات، وتحقيق نتائج إيجابية في المستقبل.