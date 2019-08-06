مان يونايتد يجعل ماجواير أغلى مدافع في العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جعل مانشستر يونايتد من الدولي الإنجليزي هاري ماجواير أغلى مدافع في العالم، بإعلانه أمس، التعاقد معه من ليستر سيتي، في صفقة قدرت وسائل الإعلام قيمتها ب 80 مليون جنيه إسترليني (97 مليون دولار). وبانضمامه إلى الفريق الذي حل سادساً في ترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم في الموسم الماضي، بات ماجواير (26 عاماً) المدافع الأغلى في تاريخ اللعبة، متفوقاً على أفضل لاعب في البريمرليج لموسم 2018-2019، الهولندي فيرجيل فان دايك، الذي كلف ليفربول 75 مليون جنيه في يناير 2018، عندما تعاقد معه من ساوثمبتون الإنجليزي. كما أن يونايتد حطم للمرة الثانية الرقم القياسي لانتقال لاعب بين ناديين إنجليزيين، بعدما كان قد دفع 75 مليون جنيه في صيف 2017 للتعاقد مع المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، قادماً من إيفرتون، والذي يُبدي إنتر ميلان الإيطالي رغبته في التعاقد معه هذا الصيف.

وأورد مانشستر في بيان على موقعه الإلكتروني: «يعرب مانشستر يونايتد، عن سعادته لتأكيد الحصول على توقيع هاري ماجوير من ليستر سيتي، لقد وقع عقداً لمدة ستة أعوام مع خيار تمديده لسنة إضافية».

من جهته أكد ماجواير: «عندما يطرق مانشستر يونايتد بابك، فهذه فرصة مدهشة، أنا مغتبط لكوني وقعت مع هذا النادي العظيم، من خلال محادثاتي مع المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، أنا متحمس للرؤية والمخططات الموضوعة للفريق. من الواضح أن جونار سولسكاير يقوم ببناء فريق من أجل الفوز بالألقاب».