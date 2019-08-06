شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس وراء فشل انتقال ديبالا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ماذا تفعل عندما تعلم أن المهاجم الذي تريده يريد خصمك؟ هذا السؤال طرحته إدارة يوفنتوس الإيطالي بعدما علمت أن البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد لا يريد أن يكون ضمن صفقة ديبالا في الاتجاه المعاكس لأنه ببساطة يريد العمل مع كونتي مدرب إنتر ميلان، وتجنبا للإحراج وحفاظا على العلاقة الطيبة بين الناديين، طلبت إدارة اليوفي من مهاجم الفريق باولو ديبالا رفع سقف أجره كي تتعثر صفقة المقايضة. وبالفعل طلب ديبالا 350 ألف استرليني أسبوعياً ليكون ثاني أعلى اللاعبين أجراً بعد سانشيز في اليونايتد وهذا يسبب مشكلة في غرفة الملابس لذا اختار اليونايتد بديلا أكثر ملاءمة وهو الكرواتي ماريو مانزوكيتش بعقد حتى 2022 بواقع 6.2 مليون استرليني في العام وهو أكثر من أجره في اليوفي بنسبة 35 في المئة.
أنطونيو كونتي مدرب انتر ميلان أدرك أن لوكاكو لا يريد سواه لذا صرح بعد الفوز على توتنهام بركلات الترجيح وديا:«نواصل العمل بأفضل طريقة ممكنة، أتفهم وجود بعض الثغرات في أداء فريقي ونعمل على إصلاحها. لوكاكو لاعب مميز ومهاجم أردت شراءه عندما كنت مدربا لتشيلسي». وكان الإنتر تقدم بعرض 54 مليون استرليني لشراء لوكاكو رفضها اليونايتد لكن ربما يدفع إصرار المهاجم على الرحيل الإدارة لبيعه قبل غلق باب التنقلات يوم الخميس المقبل.
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