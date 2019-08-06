«موانئ دبي العالمية» تجدد شراكتها مع اتحاد الجولف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «موانئ دبي العالمية» عن تجديد شراكتها مع اتحاد الإمارات للجولف، في إطار دعمها المستمرّ لنمو رياضة الجولف عبر الاستثمار في تنمية القاعدة الشعبية للمواهب، بالإضافة إلى النخبة، ما يُمهدّ الطريق أمام الشباب اليافعين الطموحين ليغدوا نجوماً دوليين في المستقبل.

ويُعدّ هذا العام الرابع الذي يستخدم فيه اتحاد الإمارات للجولف تمويلاً مقدّماً من «موانئ دبي العالمية» لإتاحة رياضة الجولف لشريحة جديدة من الجمهور. ومن خلال الشراكة العالمية التي تجمع «موانئ دبي العالمية» وبطولة الجولة الأوروبية للجولف «يوروبيان تور»، تمّ توزيع الاستثمارات على عدد من برامج اتحاد الإمارات للجولف. ويستند ذلك إلى مبادرة مبتكرة أطلقتها وزارة التربية والتعليم قبل عام ونصف، يشارك فيها 6,000 من أطفال المدارس من ذوي الميول والاهتمام برياضة الجولف في 22 مدرسة وثمانية أندية محلية مختلفة للجولف على امتداد خمس إمارات. وإضافة إلى ذلك، تُوفّر الجلسات الأسبوعية حالياً التدريب والإرشاد المستمر لأكثر من 300 من لاعبي الجولف الشباب الطموحين.

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ويُعدّ نجاح هذا البرنامج مصدر فخر ل«موانئ دبي العالمية» وتلتزم الشركة بترسيخ ثقافة الصحة والرفاه على امتداد شبكتها التي تضمّ أكثر من 150 نشاطاً في 40 دولة، وتُؤمن أنّ الجولف هو الرياضة المثالية لتحقيق ذلك.

وقال دانيال فان أوتيردايك، نائب أول الرئيس لشؤون الاتصالات في المجموعة: «يتمثّل أحد الأهداف الرئيسية لمنصة الجولف الخاصة بنا في تشجيع الأشخاص في جميع أنحاء الدولة على المشاركة في هذه الرياضة. ونسعى إلى مواصلة دورنا في إلهام الأشخاص، سواءً من خلال بطولة موانئ دبي العالمية للجولف ومبادرات القواعد الشعبية، لنكون أكثر وعياً بصحتنا ورفاهنا.

وقال روبرت فيالا، مدير العمليات في اتحاد الإمارات للجولف: عَمِلَ اتحاد الإمارات للجولف على إتاحة هذه الرياضة للاعبين الشباب، إضافة إلى تمكينهم من النمو على الصعيد الشخصي وتعلّمِ مهارات مهمة في الحياة وتعزيز الانضباط والقيم.