شكرا لقرائتكم خبر عن زوارق أبوظبي تحافظ على صدارة مونديال الفورمولا2 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حافظ فريق أبوظبي على صدارة الترتيب العام لبطولة العالم لزوارق الفورمولا2 رغم حلول «زورق أبوظبي 35» بقيادة راشد القمزي في المركز الثاني ووصافة الجولة الثانية من البطولة التي أقيمت بمدينة تونسبرج النرويجية.

حلق بلقب الجولة الألماني ستيفان هاجز على زورقه 19 بينما حل زورق دوارتي بينيفتي البرتغالي في المركز الثالث في حين حقق زورق الشارقة بقيادة فرديناند زينديربينجن المركز الرابع.

وتصدر «أبوظبي 35» الترتيب العام للبطولة ب 35 نقطة، في حين يلاحقه زورق فرديناند برصيد 21 نقطة.

وجاءت أحداث السباق الرئيسي لجولة تونسبرج الذي أقيم مساء أمس الأول درامية للغاية حيث كان من المفترض أن ينطلق القمزي من المركز الأول، ولكن بسبب عدم استجابة المحرك في البداية ولأجزاء من الثانية جعله يتأخر قليلا ثم ينطلق وبقوة كي يلحق بالمركز الثاني.

وشهد السباق منذ الدورة الأولى ارتفاع العلم الأصفر بسبب سقوط غطاء أحد الزوارق في السباق، ثم تكرر العلم الأصفر بعد دورات قليلة لانقلاب زورق الأمريكي بيرنارد ديلارد وخروجه من المنافسة.

Advertisements

وتقدم من خلال سير السباق وبثقة كبيرة زورق «أبوظبي 36» الذي انطلق من المركز السابع في السباق كي يصل إلى المركز الثالث ويحقق نجاحا وتفوقاً لفريق أبوظبي في هذه الجولة بصعود الزورقين على المنصة ولكن بسبب تعرضه لمخالفة خلال الانطلاقة الرئيسية تم شطب دورة من الطاير ليتراجع إلى المركز الخامس في السباق.

وأبدى سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي ارتياحه بإنجاز الفريق في ثاني جولات البطولة وقال:«نحن سعداء لأننا تمكنا من صعود المنصة والسعادة أكبر لأن زورق أبوظبي 35 لا يزال في صدارة الترتيب العام، مبتعداً عن أقرب منافسيه بفارق كبير وهو 16 نقطة، أي أننا الآن في موقف مريح كي نكمل الجولات المقبلة من البطولة، ونستطيع أن نحقق لقب البطولة للمرة الثانية في هذا الموسم».

وهنأ الرميثي سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، مؤكداً أن الفريق يعيش الآن حقبة ذهبية من الإنجازات بفضل دعم القيادة الرشيدة للفريق كي يسهم وبقوة في رفع اسم الإمارات وأن يكون خير سفير لرياضة الإمارات في كل المناسبات والتحديات البحرية الدولية.

وحقق بطلنا راشد القمزي قائد زورق أبوظبي 35 الأهم بالوصول إلى النقطة رقم 35 والاستمرار في صدارة الترتيب العام للبطولة مع نهاية الجولة الثانية، وتحدث القمزي عن الصدمة التي تعرض لها في بداية السباق وعدم استجابة المحرك وقال: كانت البداية صادمة لي وأنا أشاهد الزوارق تتقدم وتنطلق بسرعة، وهي أجزاء من الثانية انطلقت بعدها سريعا لأحاول اللحاق بمن أمامي وبالفعل استطعت أن أتجاوز أكثر من زورق لأصل خلف المتصدر ستيفان منذ الدورة الأولى.

وأضاف: حاولت بعد ذلك أن أتقدم للأمام ولكن صغر المسار وعدم وجود أي مسافة حال دون التقدم، وفضلت أن أبقى في مكاني وأحافظ على المركز الثاني، المسار ضيق جدا وهو أحد أصغر المسارات في هذا الموسم.

وأكد القمزي أنه يعمل على دراسة واستراتيجية تتفق مع ما يضعه الفريق قبل كل جولة ولا يريد أن يجازف بنتيجة الجهد الجماعي في لحظات غير مضمونة خلال المنافسة.