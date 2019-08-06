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أدريان بديلاً عن مينيوليه في ليفربول

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي بطل لكرة القدم في الموسم المنصرم، تعاقده أمس مع حارس المرمى الإسباني أدريان قادماً من وست هام، بعد ساعات من رحيل البلجيكي سيمون مينيوليه إلى نادي بروج.

ولم يحدد وصيف مدة التعاقد مع أدريان (32 عاماً) الذي انتقل إليه بموجب عقد حر، على أن يحل بدلاً من مينيوليه (31 عاماً) بين الخشبات الثلاث كبديل عن لحارس الأساسي البرازيلي أليسون بيكر.

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