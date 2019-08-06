التعاقد مع نيمار مستبعد في الوقت الحالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد نائب رئيس نادي برشلونة جوردي كاردونر، أن التعاقد مجدداً مع النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي مستبعد في الوقت الحالي، تاركاً الباب مفتوحاً أمام إمكانية أن تتغير الأمور قبل إقفال باب الانتقالات الصيفية في الثاني من سبتمبر المقبل.

وجاء حديث كاردونر مع شبكة «تي في 3» الإسبانية. وقال: «اليوم، ليست ثمة قضية اسمها نيمار والأمور معقدة. نحن طرف غير فاعل. ندرك أنه ليس سعيداً في باريس وهذه مشكلة يجب أن تحل في باريس. لم نتحدث إلى مسؤولي باريس سان جرمان. ثمة احترام كبير بين الناديين، وإذا طرأ أي جديد في قضية نيمار، سنتحدث في الأمر.

اليوم وفي هذا اللحظة بالذات، فإن الأمر مستبعد».

ولعب النجم البرازيلي في صفوف برشلونة من 2013 إلى 2017، قبل الانتقال إلى فريق العاصمة الفرنسية في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو. وذكرت تقارير صحفية في الأسابيع الأخيرة أن برشلونة عرض التخلي عن لاعبين اثنين من صفوفه ومبلغ 100 مليون يورو، ما يقلل من القيمة المالية للصفقة في نادٍ يعاني الديون، لاسيما بعد أن أنفق الكثير من الأموال لتعزيز صفوفه وتحديداً مع المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان مقابل 120 مليون يورو، وصانع الألعاب الهولندي فرنكي دي يونج، مقابل 75 مليون يورو.