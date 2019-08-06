سالمين خميس: جاهزون للمنافسة وعيوننا على كل الألقاب

أعلن سالمين خميس، مدافع شباب الأهلي، التحدي مبكراً بتأكيده أن فريقه قادر على المنافسة على كل الألقاب ولديه كل المؤهلات التي تمكنه من التتويج مجدداً في الموسم الكروي الجديد 2019 - 2020، وزيادة غلته من الألقاب لإضافتها إلى خزائن النادي الذي نجح في حصد كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي، علاوة على وصافة الدوري، وأشار إلى أن المعسكر يحقق الفوائد البدنية والفنية المرجوة منه.

قال اللاعب في تصريحات أدلى بها من إسبانيا، المحطة الثانية من المعسكر الأوروبي لفريقه: فريقنا كبير والتحضيرات للموسم تتم بصورة جيدة، من خلال معسكرنا المفيد جداً بالنسبة إلينا من جميع النواحي، والتدريبات تتم بجدية والتزام، كما نستفيد من المباريات الودية التي نخوضها في المعسكر، ونحن واثقون من قدرتنا على المنافسة ونتدرب بمنتهى الجدية والفترة الزمنية للمعسكر طويلة لكنها تكفل لنا الإعداد الجيد للموسم من النواحي البدنية والفنية وأيضاً النفسية، في ظل الأجواء العائلية التي تجمع اللاعبين، وبالطبع نحن جاهزون للتحدي ونستعد بقوة من أجل الوصول إلى منصات التتويج في أكثر من مناسبة، على مستوى كأس السوبر، ودوري الخليج العربي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي، وأيضاً البطولة الآسيوية.

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وأضاف: كل من يرتدي شعار شباب الأهلي يجب أن يكون مستعداً للتحدي، والكل يضع نصب عينيه المنافسة على كل البطولات والألقاب في الموسم الجديد، وجميع اللاعبين بالتأكيد متجاوبون وعند مستوى المسؤولية، كما نشعر بروح الأسرة الواحدة، وهذا ما يميز معسكرنا، ونعرف جيداً ما هو مطلوب منا كلاعبين من أجل إسعاد جماهير النادي، فنادينا كبير وقادر بتكاتف الجميع على تحقيق طموحات جمهورنا الوفي، لكننا نرجو منه ألا يتسرع في الحكم على الفريق مثلما حدث الموسم الماضي، فصحيح أننا لم نكن موفقين في البداية لكن مع مرور الوقت تحسن الأداء وأنهينا الموسم بشكل قوي، وتوجنا بلقبين، كما وصلنا مجدداً إلى دوري أبطال آسيا.

وتابع: نخوض مباريات تجريبية قوية في المعسكر ونحقق استفادة كبرى منها، بغض النظر عن نتيجتها، سواء بالفوز أو الخسارة، فالهدف الأساسي من خوض المباريات في هذه المرحلة هو الوقوف على أخطائنا ومحاولة تصحيحها، والتعلم منها للمرحلة المقبلة.

وأشاد مدافع الأهلي بمعسكر فريقه الإعدادي الخارجي في أوروبا الذي شمل مرحلتين، الأولى أنهاها في سلوفاكيا، والثانية في إسبانيا حالياً، وتنتهي يوم 10 أغسطس/ آب الجاري، قبل أن يعود الفريق إلى دبي ويخوض مباراة تجريبية أخيرة محلية يضع فيها الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، اللمسات الأخيرة على جاهزية الفريق لانطلاقة الموسم.