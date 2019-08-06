شكرا لقرائتكم خبر عن «فيكتوري 3» ثالثاً في جائزة البحيرات العظمى للزوارق السريعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق زورق «فيكتوري 3» بقيادة بطلنا العالمي سالم علي العديدي وعيسى آل علي المركز الثالث في سباق الفئة الأولى ضمن فعاليات جائزة البحيرات العظمى الكبرى للزوارق السريعة -الجولة الخامسة، وقبل الختامية 2019، والتي أسدل الستار على أحداثها، أمس الأول، في مدينة ميشيجان.

أبقى أسياد البحار نجوم الفيكتوري تيم آمالهم الكبيرة بالتتويج باللقب العالمي الكبير، والذي يقام للمرة الأولى بحلة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحت مظلة الاتحادين الدولي - يو أي ام - والأمريكية-أيه بي بي أيه-؛ بعدما أضافوا نقاطاً جديدة عززت من موقف الفريق في المقدمة لتحال أوراق اللقب العالمي الكبير إلى الجولة السادسة والختامية، والتي ستقام في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل في سانت ماري بولاية فلوريدا.

وشهدت منافسات الفئة الأولى في ميشيجان مشاركة 4 زوارق؛ حيث توج بلقب الجولة العالمية الخامسة الزورق الأسترالي أوف شور 222 بقيادة الثنائي: الأسترالي دارين نيكلسون، والإيطالي جيوفاني كاربيتلا فيما حل في المركز الثاني (حامل اللقب في عام 2018) الزورق الأمريكي مس غيكو 113 بقيادة الثنائي: البريطاني ستيف كرتيس؛ ومايلز جينينس، بينما جاء زورق فيكتوري 3 ثالثاً، ونال الزورق الأمريكي لوكاس 77 بقيادة الثنائي نايجل هووك ومايكل سليفربيرغ المركز الرابع.

وانطلق الثنائي العديدي وآل علي في بداية السباق بقوة، وتقدما إلى الصدارة متجاوزين أولى لفات السباق، والتي وصل طول مسافتها إلى 5.26 ميل بحري غير أن الأمور تغيرت بصورة كبيرة بعد اللفة الأولى؛ بعد مطاردة ضارية من الزورقين المنافسين أوف شور 222 ومس غيكو 113 ليتقدم الأول أمام زورق فيكتوري 3 الذي أنهى اللفة الثانية في المركز الثاني ثم الثالث خلف الزورقين أوف شور 222 ومس غيكو 113 في الدورة الثالثة.

وأظهر السباق الكبير قدرات هائلة للزوارق الأربعة خاصة ثالوث الصدارة، والذي ينافس حالياً على بطولة العالم في موسمها الأول؛ حيث احتفظ كل زورق بمركزه في مراحل السباق المختلفة وحتى رفع العلم الشطرنجي مع نهاية السباق والذي أعلن عن تتويج الزورق الأسترالي أوف شور 222 وهو الفوز الثاني لهذا الزورق؛ بعد نجاحه في تحقيقه أول مرة في الجولة الثالثة التي جرت في ساراسوتا؛ إثر تعرض زورق فيكتوري لحادث انقلاب وقتها.

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وحرص حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم على حضور ومتابعة فعاليات الجولة الخامسة وقبل الختامية في ميشيجان، والتي أسدل الستار على فعالياتها، يوم أمس الأول، وحقق فيها زورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي المركز الثالث في الترتيب العام لسباق الفئة الأولى.

وقال حريز المر: إن النتيجة التي حققها الفريق في هذه الجولة تعد طيبة ومتميزة في منافسة أقل ما توصف بأنها شرسة؛ لوجود أصحاب الخبرة والتمرس والبطولات من متسابقين عالمين في الفريقين الأسترالي الو شور 222 متصدر الترتيب العام حالياً والزورق الأمريكي مس غيكو 113 والذي يقوده بطل العالم 8 مرات البريطاني ستيف كرتيس.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، أن زورق فيكتوري 3 في قلب المنافسة حالياً، ولا يبتعد بفارق كبير عن المتصدر، وستكون الجولة السادسة والختامية والمقررة شهر أكتوبر المقبل في واجهة فورنت مايرس المائية في ولاية فلوريدا الأمريكية هي الجولة الحاسمة، ومن يفوز يحسم أمر اللقب.

من جانبه، قال محمد سيف المري المشرف العام على المتسابقين في مؤسسة الفيكتوري تيم، إن زورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي: سالم العديدي وعيسى آل علي سيقول كلمته في المنافسة خلال الجولة السادسة والختامية الفاصلة من عمر بطولة العالم للزوارق السريعة -الفئة الأولى- والمقررة في فورنت مايرس شهر أكتوبر المقبل.

وأكد المري أن مؤسسة الفيكتوري تيم ستعمل عبر فريقها التقني والفني على تجهيز الزورق الأساسي، والذي غاب عن الجولتين الرابعة في سانت كلير والخامسة في ميشيجان بعد الأضرار التي لحقت به في الجولة الثالثة في خليج المكسيك؛ حيث اضطر الفريق إلى خوض الجولتين بالزورق الاحتياط والذي نال المركز الأول في سانت كلير ثم المركز الثالث هنا في ميشيجان.