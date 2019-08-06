شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات يتعاقد مع التمتمي العماني والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعاقد نادي الإمارات مع اللاعب العماني عزان بن محمود التمتمي، وتم تسجيله في فئة المقيمين، ودعم النادي صفوفه بعدد من اللاعبين استعداداً للموسم الجديد وكان تعاقد مؤخراً مع 6 لاعبين.
وكان الإمارات بدأ تعاقداته خلال الميركاتو الحالي بضم لاعب منتخب رواندا حكيم الزمانا «حكيمو»، ومن المنتظر التعاقد مع الأجنبي الثاني قريباً والذي من المتوقع أن يكون مهاجماً.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات يتعاقد مع التمتمي العماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.