الإمارات يتعاقد مع التمتمي العماني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعاقد نادي الإمارات مع اللاعب العماني عزان بن محمود التمتمي، وتم تسجيله في فئة المقيمين، ودعم النادي صفوفه بعدد من اللاعبين استعداداً للموسم الجديد وكان تعاقد مؤخراً مع 6 لاعبين.

وكان الإمارات بدأ تعاقداته خلال الميركاتو الحالي بضم لاعب منتخب رواندا حكيم الزمانا «حكيمو»، ومن المنتظر التعاقد مع الأجنبي الثاني قريباً والذي من المتوقع أن يكون مهاجماً.