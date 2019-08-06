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الإمارات يتعاقد مع التمتمي العماني

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعاقد نادي الإمارات مع اللاعب العماني عزان بن محمود التمتمي، وتم تسجيله في فئة المقيمين، ودعم النادي صفوفه بعدد من اللاعبين استعداداً للموسم الجديد وكان تعاقد مؤخراً مع 6 لاعبين.

وكان الإمارات بدأ تعاقداته خلال الميركاتو الحالي بضم لاعب منتخب رواندا حكيم الزمانا «حكيمو»، ومن المنتظر التعاقد مع الأجنبي الثاني قريباً والذي من المتوقع أن يكون مهاجماً.

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