«الأولمبياد الخاص» في لوكسمبورج تتسلم «النحلة»

أنجزت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أولى الطلبات الواردة لتصنيع حقيبة «النحلة» بعدد إجمالي بلغ 120 حقيبة صنعت بأيدي أصحاب الهمم، منتسبي استوديو التصميم بورش التأهيل المهني في المؤسسة، وتم استلام أول طلب لتصنيع الحقائب من منظمة الأولمبياد الخاص في لوكسمبورج واستكمل الطلب خلال 4 أسابيع عمل من قبل أصحاب الهمم، وتم تصديرها إلى لكسمبورج، وتحمل الحقائب شعار المنظمة وشعار «النحلة» الخاص بمنتجات أصحاب الهمم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي المبادرة من جانب مؤسسة زايد العليا، عقب ما تحقق من نجاح في مشروع إنتاج حقيبة الأولمبياد الخاص الإماراتي بإنتاج 12500 حقيبة، قدمت كهدية من أصحاب الهمم منتسبي المؤسسة، إلى جميع الوفود المشاركة والزائرة للحدث العالمي «الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019».

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وقال مارك فلتجن، المدير الوطني للأولمبياد الخاص في لوكسمبورج: «أسهمت بطولة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بشكل كبير في التعرف إلى مؤسسة زايد العليا ودعمها لمشاريع تشغيل أصحاب الهمم، لإظهار قدراتهم وإمكانياتهم، وأظهر مشروع «حقيبة الأولمبياد الخاص» ما يُخفيه أصحاب الهمم من قدرات تم استثمارها لهذا الإنتاج.

وكجزء من مؤتمر الأولمبياد الخاص الأوروبي في لوكسمبورج، سنقوم بعرض هذه التجربة ونقل نبذة عن مشروع «حقيبة الأولمبياد الخاص» إلى المشاركين في المؤتمر كمنارة للتعاون الدولي، ونهديهم الحقيبة التي تم طلبها من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم».

وأكد عبدالله عبد العالي الحميدان، الأمين العام، أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وتنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة، تعمل على إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تقديم الخدمات النوعية والمتميزة، وتطوير سبل الرعاية والتأهيل لأصحاب الهمم المنتسبين للمؤسسة.